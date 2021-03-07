Рост заболевоемости коронавирусом может произойти весной в России

Об этом инфекционисты рассказали «Известиям». В частности, Врач-инфекционист Евгений Тимаков (центр «Лидер медицины») считает, что к середине весны могут сложиться несколько факторов. Например, сниженный иммунитет после зимы и традиционный всплеск простудных весенних заболеваний.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский также не исключает вероятность роста заболеваемости COVID-19, но все-таки полагает что к концу мая болезнь должна отступить. Он подчеркивает, что этому будут способствовать темпы вакцинации в стране.

Если ее результаты будут положительными, то у населения сформируется массовый иммунитет. По последним данным, в России прививку от коронавируса поставили около 5 млн человек.

По данным на 7 марта, прививки в крае поставили 64 782 человека. Из них 38 265 человек получили первую прививку, а 26 517 человек полностью привиты.