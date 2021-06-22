В Алтайском крае за сутки коронавирусной инфекцией заразились 109 человек и 11 умерли

В Алтайском крае, по данным на 22 июня, зарегистрировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей, и лишь один пациент выздоровел, сообщает региональный оперштаб.

На 22 июня всего в крае инфицированных — 53 169 (в том числе 3 585 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 143 пациента, из них за прошедшие сутки — 1.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1020 человек.

«Кроме этого, 246 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ — 189. Резервных коек: 1812 — 1020 — 246 = 546», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 276, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 111.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 366 человек: из них 11 — за прошедшие сутки (8 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 398 человек (по иным причинам смерти — 968).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 536 493 человека. На 22 июня в регионе прививается 293 282 человека: 49 940 — получили первую прививку, 243 342 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что в Алтайском крае пока не планируют обязательную вакцинацию «расслабившегося народа».