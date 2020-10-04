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Жизнь

+105. В Алтайском крае за сутки умерли 10 человек с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае выявили 105 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 4 октября в оперативном штабе.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

COVID-19 подтвердили у четырех жителей Барнаула, 40 жителей Бийска, 11 жителей Рубцовска, а также у жителей Тальменского, Троицкого, Мамонтовского, Родинского, Волчихинского, Ребрихинского районов.

Кроме того, новые случаи зарегистрированы в Заринске, Белокурихе, Камне-на-Оби и Новоалтайске, в Бийском, Ельцовском, Михайловском, Смоленском, Угловском, Баевском, Ключевском, Локтевском, Советском и Шелаболихинском районах.

За последние сутки в крае выздоровели 7 пациентов, смертельных случаев — 10, из них от коронавирусной инфекции — 5.

Всего с начала эпидемии в крае было зарегистрировано 14230 случая инфицирования COVID-19. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1350 пациентов. Количество тяжелобольных — 256, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 97.

4 октября стало известно, что в Барнауле умер легендарный диктор алтайского телевидения. У него был COVID-19.

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