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Жизнь

В Алтайском крае задержали две крупные партии алкоголя

В Алтайском крае из незаконного оборота изъяли крупные партии алкогольной продукции, которую хотели распространить по магазинам, сообщает региональная ФСБ.

Незаконный оборот этилового спирта. Алтайский край.
Незаконный оборот этилового спирта. Алтайский край.
Управление ФСБ по Алтайскому краю.

Крупные партии алкоголя пытались ввезти в регион, чтобы распространить через торговые точки — более 38 тонн.

«Первая партия была изъята в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса», — рассказали в ведомстве.

Алкоголь, представляющий опасность для здоровья и жизни граждан, оценили в 10,4 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

Вторую партию выявили в Рубцовске — задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии.

«Прибыла в Алтайский край из европейской части России. Изъятая спиртосодержащая продукция передана для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — пояснили в ФСБ.

Ранее в Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для быстрого похудения.

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