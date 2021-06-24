В Алтайском крае задержали две крупные партии алкоголя

В Алтайском крае из незаконного оборота изъяли крупные партии алкогольной продукции, которую хотели распространить по магазинам, сообщает региональная ФСБ.

Крупные партии алкоголя пытались ввезти в регион, чтобы распространить через торговые точки — более 38 тонн.

«Первая партия была изъята в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса», — рассказали в ведомстве.

Алкоголь, представляющий опасность для здоровья и жизни граждан, оценили в 10,4 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

Вторую партию выявили в Рубцовске — задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии.

«Прибыла в Алтайский край из европейской части России. Изъятая спиртосодержащая продукция передана для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — пояснили в ФСБ.

Ранее в Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для быстрого похудения.