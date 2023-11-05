5 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае задержали медработницу. Она украла телефон

50-летняя работница медорганизации стащила средство связи со стеллажа в магазине. Там его оставила сотрудница при расстановке товаров на полки.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", дело было в августе.

Сотрудница магазина приобрела свой сотовый телефон за 20 тыс. рублей, но не доследила за ним. Женщина посмотрела камеры и установила, что покупательница заприметила находку и убрала ее к себе в сумочку, тогда и обратилась с заявлением в полицию.

Преступницу удалось рассекретить, ею оказалась 50-летняя сотрудница медорганизации, которой телефон очень даже понравился. Поэтому она забрала его, оплатила покупки и вышла из магазина. Но когда на средство связи начали поступать звонки и сообщения, поняла, что его будут искать и выбросила в ближайший мусорный контейнер.

Телефон нашли, а в отношение воровки завели уголовное дело, максимальная санкция которого - до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, как спамеры получают номера телефонов.

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