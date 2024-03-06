В Алтайском крае задержали мужчина почти с килограммом наркотиков

Участковый уполномоченный полиции обнаружил и изъял высушенный растения у местного жителя.
По данным экспертизы оказалось, что растение является марихуаной. Вес составил 810 гр.
Мужчина заявил, что собирал дикорастущую коноплю для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Ранее сообщалось, что у барнаульского закладчика нашли около 70 граммов марихуаны.
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