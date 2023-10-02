2 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае задержали жителей, которые лечились от всех болезней коноплей

Житель Калманского района нарвал на окраине дикую коноплю, принес домой и сразу же употребил часть. Оставшуюся спрятал в надворных постройках.

Каннабис.
Каннабис.
unsplash.com

Оказалось, что мужчина отложил «запасы» общей массой в высушенном состоянии 43,61 гр. Он сознался, что потребление марихуаны ему помогало от похмелья.

Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Похожая ситуация случилась еще с одним жителем района. Он использовал коноплю, чтобы справиться со стрессовыми ситуациям

Мужчине посадили на три года и шесть месяцев в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Барнауле уничтожают дикорастущую коноплю.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость