В Алтайском крае задержали жителей, которые лечились от всех болезней коноплей

Оказалось, что мужчина отложил «запасы» общей массой в высушенном состоянии 43,61 гр. Он сознался, что потребление марихуаны ему помогало от похмелья.
Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.
Похожая ситуация случилась еще с одним жителем района. Он использовал коноплю, чтобы справиться со стрессовыми ситуациям
Мужчине посадили на три года и шесть месяцев в колонию строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Барнауле уничтожают дикорастущую коноплю.