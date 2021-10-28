В Алтайском крае заканчивается место под мусор

Около 15% свободного места для твердых коммунальных отходов осталось в Алтайском крае, сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Это данные на 2019 год. Тогда вместимость полигонов и свалок в России составляла 46,3%, а сейчас еще часть объектов в регионах практически исчерпали проектную вместимость.

Амирханов уточнил, что уже нет места в Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии осталось примерно 7%.

«В нескольких регионах на полигонах осталось около 15 процентов места. Это Алтайский край (данные на 2019 год), Новосибирская область, Ленинградская область, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Мордовия, Ярославская область», — приводит данные «Парламентская газета».

Ранее Минэкономразвития предложил перенести реформу по утилизации производственных отходов на 2024 год.