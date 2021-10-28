29 октября -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае заканчивается место под мусор

Около 15% свободного места для твердых коммунальных отходов осталось в Алтайском крае, сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Барнаульская свалка.
Барнаульская свалка.
Анна Зайкова

Это данные на 2019 год. Тогда вместимость полигонов и свалок в России составляла 46,3%, а сейчас еще часть объектов в регионах практически исчерпали проектную вместимость.

Амирханов уточнил, что уже нет места в Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии осталось примерно 7%.

«В нескольких регионах на полигонах осталось около 15 процентов места. Это Алтайский край (данные на 2019 год), Новосибирская область, Ленинградская область, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Мордовия, Ярославская область», — приводит данные «Парламентская газета».

Ранее Минэкономразвития предложил перенести реформу по утилизации производственных отходов на 2024 год.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость