В Алтайском крае закрыли частный зоопарк и конфисковали животных

Владелец содержал животных в плохих условиях и использовал их в зрелищных целях, не имея при этом лицензии, отмечают правоохранители.

Все это создавало угрозу как для людей, так и для питомцев, сообщает Катунь 24.

Забрали более 30 животных, из них там были: нильский крокодил, змея, обезьяны, сова, опоссумы, различные рептилии и много других хвостатых. Деятельность зоопарка не восстановят до получения лицензии.

Животных же временно передадут службе по надзору в сфере природопользования до определения их дальнейшей судьбы.

Ранее сообщалось, что котенок пумы из Барнаула поедет в новосибирский зоопарк.