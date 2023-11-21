В Алтайском крае заметили резкий рост цен на стройматериалы после урагана

Коммунальщики рассказали, что столкнулись с ростом цен и отсутствием стройматериалов на складах, сообщает «Бийский рабочий».

Трасса здоровья в Барнауле после урагана.

Сергей Кофанов, председатель комитета ЖКХ Общественной палаты города, директор «Вашей управляющей компании» отметил, что строительный сезон завершен и на складах нет стройматериалов.

При этом строительные магазины сразу же после урагана начали поднимать цены на товары.

Коммунальщики заявили, что власти должны вмешаться в процесс и наладить доставку материалов. Ведь мягкую кровлю нужно стелить уже сейчас, иначе квартиры просто зальет.

Ранее стало известно, что делать при повреждении имущества во время урагана.