1 августа
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Жизнь

В Алтайском крае заметили рост страшной инфекции, которая вызывает обезвоживание

Обычно люди переносят инфекцию в легкой форме и выздоравливают за неделю.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

В Алтайском крае зафиксировали сезонный подъем энтеровирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор региона.

Распространение заболевания происходит воздушно – капельным путем, контактно – бытовым путем, при употреблении инфицированной воды или продуктов.

Симптомы болезни могут вызывать тошноту, рвоту, диарею, боль в мышцах, температуру, обезвоживание.

Специалисты советуют хорошо промывать фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену, не использовать воду из водоемов и кушать только в проверенных местах.

Ранее ВИЧ, гепатит, чума. Какие еще болезни встречаются на Алтае чаще, чем в других регионах

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