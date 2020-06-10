В Алтайском крае жители сдали полиции работающий в пандемию медцентр

О том, что учреждение работает, в правоохранительные органы сообщили местные жители.
«По сигналу общественности» на место приехали полицейские, но представитель медцентра передал участковому 3 тысячи рублей, чтобы тот не составлял протокол.
«В момент передачи денег злоумышленника изобличили», — говорят в прокуратуре.
Его действия квалифицировали по ч.1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество. Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула сдали Роспотребнадзору работающие не по нормам салоны красоты.
7 июня в Алтайском крае начали первый этап снятия коронавирусных ограничений