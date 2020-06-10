В Алтайском крае жители сдали полиции работающий в пандемию медцентр

Один из медицинских центров Рубцовска продолжал оказывать жителям услуги, несмотря на установленный властями запрет плановой медпомощи во время угрозы распространения коронавируса. Представитель медцентра попробовал откупиться взяткой, рассказали в краевой прокуратуре.

О том, что учреждение работает, в правоохранительные органы сообщили местные жители.

«По сигналу общественности» на место приехали полицейские, но представитель медцентра передал участковому 3 тысячи рублей, чтобы тот не составлял протокол.

«В момент передачи денег злоумышленника изобличили», — говорят в прокуратуре.

Его действия квалифицировали по ч.1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество. Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.

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