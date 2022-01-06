В алтайском МЧС назвали главные опасности 6 января и рассказали о погоде

Погода в Алтайском крае 6 января будет умеренно морозная: днем −10… −15 градусов, местами до -5. Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется. Но зато сохраняется высокий риск ДТП, пожаров и аварий на объектах ЖКХ, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ДТП

Сохраняется высокий риск дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за нарушений правил дорожного движения, а также из-за погодных условий: снега, тумана и сильной гололедицы на дорогах.

Что делать?

Сохранять самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля.

Если едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок — накройте его собой.

Пожар в бане. 22.mchs.gov.ru

Пожары

Риск возникновения техногенных пожаров в Алтайском крае МЧС тоже считают высоким.

Такие возгорания обусловлены нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок в жилом секторе, неосторожным обращением с источниками огня — в том числе при курении. В жилом секторе высок риск возгорания изношенной электропроводки.

Наиболее неблагоприятная ситуация с пожарами, по оценкам ГУ МЧС, может сложиться в Немецком и Тогульском районах.

Что делать?

К тушению пожара приступить немедленно, но сначала позвонить «101». В горящем помещении окна и двери не открывать, при отсутствии табельных средств индивидуальной защиты от продуктов горения для защиты органов дыхания использовать мокрую ткань.

Медицина , коронавирус. Врачи. CC0

Болезни

Сохраняется риск заболевания населения коронавирусной инфекцией. Высокий риск сезонной заболеваемости населения ОРВИ и острыми респираторными заболеваниями.

Что делать?

Применяйте меры безопасности — носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, часто мойте руки с мылом.

Указатель. Altapress.ru

Происшествия на объектах ЖКХ

На всей территории края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения из-за большого процента износа оборудования водопроводных, тепловых и энергетических сетей.

Что делать?

Сообщите об аварии диспетчеру ЖЭУ (управляющей компании), попросите вызвать аварийную службу.

При скачках напряжения или отключении электричества немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Более подробно о мерах безопасности — на сайте ГУ МЧС.