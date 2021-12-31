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Жизнь

О неожиданной опасности живых новогодних елей предупредил дендролог

На живых новогодних елках и пихтах могут жить клопы или клещи, и для их очистки потребуются токсичные для окружающей среды инсектициды, рассказал дендролог Лев Яковлев, пишет mk.ru .

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Продавцы настаивают, что за подготовку деревьев отвечают поставщики — питомники, где выращивают ели и пихты. Яковлев отметил, что в таких питомниках полностью избавиться от насекомых практически невозможно, так как для этого необходимы «мощные и токсичные» для окружающей среды инсектициды.

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют <…> Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», — заявил эксперт.

Опасными для человека могут быть иксодовые клещи, которые переносят энцефалит и боррелиоз. Маловероятно найти их в пихтах, продаваемых в кадках, но все же в группе риска могут быть регионы, где фиксируются случаи этих заболеваний, пишет Газета.Ru.

Эксперт посоветовал не размещать елку около комнатных растений, так это в этом случае паутинный клещ может переползти на постоянную «флору» комнаты.

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