Трансляцию Кремлевской елки могут посмотреть дети Алтайского края

Жители Алтайского края смогут посмотреть спектакль «Волшебная сказка стеклодува» в 18 часов по местному времени.

Главный герой новогоднего представления — мальчик Саша, которому, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний.

На одной сцене соберутся известные сказочные персонажи: гуси-лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка.

В музыкальной постановке играют юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. Также задействовано более ста взрослых актеров и артистов балета, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) сайте канала «Карусель» появится версия сказки с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Накануне в Барнауле открыли городок, где светится ледяной Дед и разыграли три килограмма конфет.