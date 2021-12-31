1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Трансляцию Кремлевской елки могут посмотреть дети Алтайского края

31 декабря телеканал «Карусель» организует трансляцию общероссийской Кремлевской елки.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Жители Алтайского края смогут посмотреть спектакль «Волшебная сказка стеклодува» в 18 часов по местному времени.

Главный герой новогоднего представления — мальчик Саша, которому, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний.

На одной сцене соберутся известные сказочные персонажи: гуси-лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка.

В музыкальной постановке играют юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. Также задействовано более ста взрослых актеров и артистов балета, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) сайте канала «Карусель» появится версия сказки с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Накануне в Барнауле открыли городок, где светится ледяной Дед и разыграли три килограмма конфет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость