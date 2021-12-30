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Жизнь

В Барнауле открыли городок, где светится ледяной Дед и разыграли три килограмма конфет

В Октябрьском районе Барнаула открыли новогодний снежный городок, украшенный яркими гирляндами, сообщает мэрия города.

Новогодний городок на улице Германа Титова в Барнауле.
Новогодний городок на улице Германа Титова в Барнауле.
barnaul.org.

Праздничный городок расположен на площадке возле здания № 9 по улице Германа Титова.

«Можно прогуляться всей семьей и сделать красивые фотографии. В городке разместили 14-метровую искусственную ель, украшенную иллюминацией и игрушками», — рассказали в мэрии.

Подсветкой оборудовали ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также цифры «2022».

Территорию городка украсили яркими гирляндами. На ледяных постаментах установили светящиеся конструкции в виде шаров и подарков.

В Instagram Октябрьского района отметили, что накануне провели беспроигрышный розыгрыш призов с главным условием — фотография на фоне снежного городка.

«Победительнице и ее дочери достался главный приз — 3 килограмма конфет, а всем участникам — памятные подарки», — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинском районе открыли новогодний городок с оленятами и огромным светящимся сердцем.

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