В алтайском минздраве рассказали, какими дополнительными выплатами и бонусами заманивают медиков в отрасль

Миграционная убыль сотрудников сферы здравоохранения остается высокой в крае, поскольку заработная плата не конкурирует не только с Москвой, но и с соседними регионами. В этом смысле важно всячески поддерживать каждого человека, приходящего в отрасль, считает министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В крае реализуют региональный проект «Медицинские кадры», в котором рассказывается о мерах поддержки. Согласно этому документу у медиков есть много возможностей получать дополнительные выплаты и на стадии обучения и на стадии профессиональной деятельности.

Профориентация и губернаторские деньги

Готовить будущих медиков в Алтайском крае начинают со школьной скамьи. В крае предусмотрена дистанционная подготовка школьников преподавателями Алтайского медицинского университета к ЕГЭ по биологии и химии. В 2022 году ее успешно завершили 62 школьника, сообщает минздрав.

Другое направления профориентации — вовлечение в волонтерское движение медиков — общая численность отряда составляет уже более 4,5 тыс. человек.

В 2022—2023 учебном году девять студентов медицинского вуза получают губернаторскую стипендию в размере 1,5 тыс. рублей ежемесячно, восемь учащихся колледжей — по тысяче рублей ежемесячно и три преподавателя колледжей — по 3000 рублей.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Целевая подготовка

В настоящее время в медицинском университете на целевой основе обучается около 1,5 тыс. студентов, из них в 2022 году зачислено 247 студентов по программам специалитета и 173 студента по программам ординатуры.

По условиям договоров о целевом обучении, начиная с 2019 года, за счет средств краевого бюджета студентам целевого набора выплачивается дополнительная стипендия в размере 20 тыс. рублей в год по программам специалитета и 50 тыс. рублей в год по программам ординатуры.

Начиная со второго курса студенты могут выбрать любую больницу или поликлинику, заключить с ней договор, перевестись с коммерческого на целевое обучение и получить финансовую компенсацию. 211 студентов лечебного дела и педиатрии сейчас переведены на целевое бюджетное обучение за краевой счет. Предельный размер компенсации — 170 тыс. рублей в год.

Вопрос трудоустройства выпускников целевого набора — на особом контроле в минздраве: осенью 2022 года к работе приступили 203 выпускника целевого набора (95 врачей после окончания специалитета и 108 — после ординатуры).

«93% узких специалистов после ординатуры возвращаются в те больницы, из которых были направлены, — рассказал в интервью altapress.ru министр здравоохранения Дмитрий Попов. — После специалитета (шестилетний курс терапии или педиатрии) идут работать в медучреждения 56%. Но это не означает неэффективность. Это означает, что из 100 человек 56 стали терапевтами и педиатрами, а остальные пошли в ординатуру на узкую специализацию».

По региональной программе компенсации расходов на оплату обучения в ординатуре (она действует с 2019 года) сейчас обучается 53 ординатора. Предельный размер компенсации — 420 тыс. рублей за два года. В 2022 году выпустились 18 участников программы, все трудоустроены.

Также в регионе с 2021 года действует программа целевого обучения фельдшеров. Сейчас в ней состоят 90 человек. Они получают из краевого бюджета стипендию в размере 50 тыс. рублей в год, а впоследствии будет работать на ФАПах и в отделениях скорой медицинской помощи.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Учиться непрерывно

Более 95% медицинских работников края обучаются на Портале непрерывного медицинского образования, совершенствуя навыки. Кроме того, за счет краевого бюджета 1443 медицинских работника получили дополнительное образование в 2022 году.

По этой программе в крае подготовили 79 медицинских работников: 10 врачей-кардиологов по эходоплерографии и 69 медицинских сестер по медицинской реабилитации.

За счет средств федерального бюджета медицинский университет устроил переподготовку 82 врачей повышение квалификации 1282 врача.

Кроме того, в Алтайском крае с 1 июля 2022 принят закон № 45-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций», где предусмотрены дополнительные меры поддержки.

Например, для людей, у которых есть медицинское образование, но они долгое время не работали по профессии предусмотрена компенсация расходов на профессиональную переподготовку.

Сейчас по этой программе обучаются шесть человек, сумма составляет до 50 тыс. рублей. При этом в программе могут участвовать до 50 человек в год.

Цифра 2,1 млн. рублей составляет общий премиальный фонд ежегодных конкурсов профессионального мастерства в Алтайском крае.

Врач СС0

На селе

228 медиков: 166 врачей и 62 средних медработника — участвуют в региональной программе компенсации расходов на оплату найма жилых помещений. Размер этой компенсации составляет в сельской местности — 7 000 рублей; в городах с численностью населения до 50 тыс. человек — 10 тыс. рублей; в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек — 15 тыс. рублей.

127 медработников участвуют в программах «Земский доктор / Сельский фельдшер».

Для уже работающего медицинского персонала также предусмотрена поддержка. Так, доплату в 920 рублей ежемесячно получают работники сельский местности (всего около 6,8 тысяч сотрудников). Также профессиональные доплаты получают медицинские работники стационарных отделений.

Цифра 27% от общего числа медицинских работников в крае оставляют люди пенсионного возраста. Это и врачи, и — большей частью — средний персонал.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Ежемесячные выплаты

В крае предусмотрены выплаты фельдшерам, терапевтам и педиатрам, которые трудоустроились в течение шести месяцев после получения допуска к профессии.

В первые три года работы 92 фельдшера получают в общей сумме 360 тыс. рублей. 85 участковых терапевта и 24 участковых педиатра — в размере 540 тыс. рублей.

Также ежемесячная выплата 10 тыс. рублей за разъездной характер работы положена специалистам особо востребованных специальностей в межрайонных медицинских центрах: акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, эндоскопист. Такую выплату получают 24 специалиста.

Ежемесячные выплаты получают и наставники (1 тыс. рублей в течение первого года работы за каждого молодого специалиста. Таких наставников в крае 313.