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В алтайском онкодиспансере сняли карантин по COVID-19

Все клинические отделения на лечебной базе Алтайского краевого онкологического диспансера на Никитина, 77 работают в прежнем режиме, сообщили 11 августа в медучреждении. Соответствующее распоряжение выдал краевое управление Роспотребнадзора.

Алтайский краевой онкологический диспансер.
Алтайский краевой онкологический диспансер.
пресс-служба краевого онкодиспансера

К работе приступили 152 сотрудника, все они имеют отрицательный тест на COVID-19. С 12 августа здесь начнут выполнять операции торакального, абдоминального профиля, а также по поводу злокачественных опухолей головы и шеи.

Для профилактики повторной вспышки продолжают действовать ограничительные меры: на двух базах клиники оборудовали семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов ввели обязательный масочный режим, действует запрет на посещения и нецелевое передвижение по корпусам клиники, а также другие требования.

Онкодиспансер закрывали в конце июля в связи с выявлением COVID-положительных случаев среди пациентов и медперсонала. За две недели провели поэтапное тестирование сотрудников и противоэпидемические процедуры.

На время карантина пациентов отправляли на плановое лечение в отделения онкоцентра на Змеиногорском тракте, 110 к, а также в железнодорожную больницу.

Помощь иных медицинских организаций не понадобилась, сообщают в онкоцентре.

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