Краевой онкоцентр создал вдохновляющую фотовыставку с историями болезней со счастливым концом

В Алтайском онкологическом диспансере открылась фотовыставка «Душа, согретая надеждой». Пациенты поделились своими «историями болезни», чтобы поддержать тех, кто впервые столкнулся с тяжелым недугом.

На выставке представлены личные фотографии и истории пациентов, которые столкнулись с онкологией. Многие участники проекта завершили лечение и находятся в ремиссии, некоторые еще проходят противоопухолевую терапию.

«В обществе принято считать, что рак — это смертельная болезнь. Однако большинство пациентов с диагнозом „онкология“, пройдя лечение, живут долго и счастливо. Они регулярно приходят в онкологические клиники, чтобы в очередной раз убедиться, что их болезнь не намерена возвращаться. Самое важное для победы над раком — победа над страхом перед болезнью: когда знаешь, что рак излечим, не так страшно. Мы хотели показать такие примеры», — рассказала психолог онкоцентра Алла Лобанова.

Всего в выставке решили поучаствовать 18 человек. Это люди самого разного возраста и статуса.

«Мы хотим изменить отношение к онкологии. Например, мои знания о раке до собственного диагноза основывались только на личном опыте. Болели родственники, друзья, родственники друзей. И все случаи, к сожалению, были с летальным исходом. Поэтому, когда я узнал про свой рак, я ни секунды не сомневался, что умру. Я просто не знал, что бывает как-то иначе», — признается участник фотопроекта Александр Архипов.

В онкоцентре говорят, что проект состоялся благодаря неравнодушным людям: штативы к выставке сделали осужденные УФСИН по Алтайскому краю, площадку для фотосессии предоставили барнаульские компании.

А одну участницу, которая сейчас живет в Туапсе, специально для экспозиции сфотографировали журналисты из Кубани.

Выставка расположена в библиотеке онкоцентра, там она будет проходить до конца июля для пациентов стационара больницы. В августе она «переедет» на постоянное место — на этажи краевой онкологической поликлиники «Надежда».