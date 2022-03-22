22 марта
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Жизнь

В Алтайском отделении МегаФона новый топ-менеджер

На должность директора Алтайского отделения оператора назначена Мария Занько. В зоне ее ответственности два региона — Алтайский край и Республика Алтай. Ранее Мария занимала руководящие позиции в компаниях телекоммуникационной и банковской сферы на Камчатке.

Мария Занько, директор Алтайского отделения МегаФона.
Мария Занько, директор Алтайского отделения МегаФона.
ПАО «МегаФон»

«В Алтайском крае и Республике Алтай сосредоточены крупнейшие аграрные предприятия и уникальные рекреационные зоны, ежегодно привлекающие сотни тысяч туристов со всей России. При этом отличительными особенностями территории является сложный ландшафт и труднодоступность многих населенных пунктов, поэтому для развития инфраструктуры МегаФона на Алтае будет полезен опыт Марии, приобретенный в непростых географических и климатических условиях Камчатки. Ее компетенции в региональном управлении и высокий профессионализм позволят укрепить позиции компании и на массовом рынке, и в корпоративном сегменте», — комментирует Анастасия Спешилова, директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Алтай — настоящая жемчужина нашей страны, я вижу в нем огромный экономический, социальный, туристический и культурный потенциал и считаю, что именно цифровизация может дать большой стимул для развития этих регионов. Поэтому своей основной задачей считаю внедрение на территории передовых сервисов и решений на основе интернета вещей, облачных технологий и анализа Big Data, которые помогут оптимизировать процессы и более эффективно решать задачи наших бизнес-партнеров и государственных заказчиков. Также среди приоритетов — рост качества связи, скорости мобильного интернета и совершенствование сервиса для всех наших абонентов», — говорит Мария Занько, директор Алтайского отделения МегаФона.

Справка

Мария Занько закончила Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «юриспруденция». Карьеру в сфере телекоммуникаций начала в 2012 году. Занимала руководящие посты в компаниях «большой четверки», также возглавляла региональное отделение банка на Дальнем Востоке.

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