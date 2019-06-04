В алтайском парламенте разошлись мнения о продлении времени продажи алкоголя

С одной стороны, пишет пресс-служба АКЗС, предпринимательское сообщество, муниципалитеты и часть граждан выступают за расширение временных рамок продажи алкогольных напитков в розничных магазинах.
С другой, мнение по этому поводу представили еще далеко не все территории. Необходимо изучить влияния такой меры на здоровье, сохранение правопорядка и прочее, отмечают в комитете.
Депутаты и предприниматели еще не пришли к единому мнению по поводу времени торговли алкоголем для розницы.
Председатель комитета Альберт Лунев добавил, что на этой неделе на совещании у спикера АКЗС разошлись мнения даже у председателей профильных комитетов.
«Потому, думаю, будет правильно не торопиться с таким решением и изучить его более детально», — отметил он.
Зачем депутаты хотят продлить время продажи алкоголя?
Продавать алкоголь до 23:00 в Алтайском крае, как во всей стране, это мера противодействия «псевдобарам». Также это даст дополнительные поступления в бюджет от магазинов через ЕГАИС, считают депутаты.