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Жизнь

В алтайском парламенте разошлись мнения о продлении времени продажи алкоголя

В комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС решили отложить рассмотрение проекта закона о продлении разрешенного времени продажи алкоголя. Дело в том, что депутаты не собрали достаточно мнений по этому поводу и разошлись в точках зрения даже в стенах парламента.

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

С одной стороны, пишет пресс-служба АКЗС, предпринимательское сообщество, муниципалитеты и часть граждан выступают за расширение временных рамок продажи алкогольных напитков в розничных магазинах.

С другой, мнение по этому поводу представили еще далеко не все территории. Необходимо изучить влияния такой меры на здоровье, сохранение правопорядка и прочее, отмечают в комитете.

Депутаты и предприниматели еще не пришли к единому мнению по поводу времени торговли алкоголем для розницы.

Председатель комитета Альберт Лунев добавил, что на этой неделе на совещании у спикера АКЗС разошлись мнения даже у председателей профильных комитетов.

«Потому, думаю, будет правильно не торопиться с таким решением и изучить его более детально», — отметил он.

Зачем депутаты хотят продлить время продажи алкоголя?

Продавать алкоголь до 23:00 в Алтайском крае, как во всей стране, это мера противодействия «псевдобарам». Также это даст дополнительные поступления в бюджет от магазинов через ЕГАИС, считают депутаты.

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