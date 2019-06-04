В алтайском парламенте разошлись мнения о продлении времени продажи алкоголя

В комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС решили отложить рассмотрение проекта закона о продлении разрешенного времени продажи алкоголя. Дело в том, что депутаты не собрали достаточно мнений по этому поводу и разошлись в точках зрения даже в стенах парламента.