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Жизнь

В алтайском погрануправлении заявили о дополнительных ограничениях на границе с Казахстаном

С 16 марта на российско-казахстанской границе ввели дополнительные ограничения пропуска граждан, сообщили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю. Все эти меры связаны с коронавирусом.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

До особого распоряжения ввели ограничения на пересечение госграницы гражданами Казахстана и иностранцами (лицами без гражданства).

В список исключений входят те граждане Казахстана или других стран, которые ранее выехали в Россию и теперь возвращаются обратно.

Ограничение не касается тех, кто выезжает на лечение, персонала дипломатической службы, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

Кроме того, перемещаться через границу разрешено членам поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов, обслуживающего персонала сооружений, находящихся в Казахстане, и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений, расположенных на территории сопредельных государств;

Иностранцы, следующие транзитными пассажирскими поездами, находящимися в пути следования до введения ограничений и лица, обладающие видом на жительство на территории Республики Казахстан также входят в список исключений.

Как уже писал altapress.ru, решение об ограничениях на границе казахские власти приняли, чтобы не допустить возникновение и распространение коронавирусной инфекции на своей территории.

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