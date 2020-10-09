В алтайском поселке за 5 млн рублей починили сгоревшую крышу

Пожар произошел в Тальменке еще в конце июня. После ЧП власти устроили временную крышу, но до зимы успели провести масштабный ремонт.
«Основанием для проведения ремонта стало введение режима ЧС, а также решение комиссии по установлению необходимости проведения капремонта», — отметили в министерстве.
Крышу воссоздали в полном объеме: установили новую стропильную систему, обработали огне- и биозащитным составом, покрыли профлистом, утеплили, организовали систему водостока и установили кровельное ограждение.
На ремонт потратили 5 млн рублей.
Устранение последствия ЧС в рамках программы врзможно только в многоквартирных домах, формирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, подчеркнули власти.
Пожар
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электрического провода, которым питался один из гаражей.
Правозащитники обращались в прокуратуру ссылаясь на то, что фонд капремонта долго ничего не предпринимал.