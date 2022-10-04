4 октября
﻿
Жизнь

В алтайском селе до сих пор не включили отопление: в домах +15 градусов

Жильцы Боровихи пожаловались altapress.ru, что в их домах до сих пор не включили отопление.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Отопительный сезон начался неделю назад, однако в домах сельчан по-прежнему нет тепла.

«В селе Боровиха отсутствует отопление в жилых домах по ул. Кооперативная. Отопительный сезон начался 28 сентября, объявление на подъездах домов было наклеено, но по факту батареи холодные, в квартирах всего +15 градусов», — написала жительница Боровихи.

Ранее у барнаульцев была такая же проблема. В паблике Barnaul 22 горожане пожаловались, что после начала отопительного сезона температура в домах не изменилась. Пост собрал 108 комментариев.

Напомним, решить проблему можно, позвонив в управляющую компанию, ТСЖ или диспетчерскую администрации своего района.

Номера телефонов диспетчерских.
Номера телефонов диспетчерских.
altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость