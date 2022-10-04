В алтайском селе до сих пор не включили отопление: в домах +15 градусов

Жильцы Боровихи пожаловались altapress.ru, что в их домах до сих пор не включили отопление.

Отопительный сезон начался неделю назад, однако в домах сельчан по-прежнему нет тепла.

«В селе Боровиха отсутствует отопление в жилых домах по ул. Кооперативная. Отопительный сезон начался 28 сентября, объявление на подъездах домов было наклеено, но по факту батареи холодные, в квартирах всего +15 градусов», — написала жительница Боровихи.

Ранее у барнаульцев была такая же проблема. В паблике Barnaul 22 горожане пожаловались, что после начала отопительного сезона температура в домах не изменилась. Пост собрал 108 комментариев.

Напомним, решить проблему можно, позвонив в управляющую компанию, ТСЖ или диспетчерскую администрации своего района.