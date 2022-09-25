Отопление провели в половину многоквартирных домов в Барнауле

С начала отопительного сезона 22 сентября в Барнауле к теплу подключили 1690 многоквартирных домов. Всего же их в городе 2975.
Отопление провели почти во всех школах и учреждениях дополнительного образования (95,4%). Тепло стало во всех барнаульских детских садах (99%). А также в большинстве учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов (93,3%) и в больше половины больниц (65,5%).
Мэрия напоминает, если в вашем доме все еще не дали отопление, то следует обратиться в управляющую организацию.
Если там не дали ответа, то можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15 или в диспетчерскую администрации своего района:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25.