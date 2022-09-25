Отопление провели в половину многоквартирных домов в Барнауле

В Барнауле отопление подключили в 1690 многоквартирных домах. Об этом сообщает мэрия города .

С начала отопительного сезона 22 сентября в Барнауле к теплу подключили 1690 многоквартирных домов. Всего же их в городе 2975.

Отопление провели почти во всех школах и учреждениях дополнительного образования (95,4%). Тепло стало во всех барнаульских детских садах (99%). А также в большинстве учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов (93,3%) и в больше половины больниц (65,5%).

Мэрия напоминает, если в вашем доме все еще не дали отопление, то следует обратиться в управляющую организацию.

Если там не дали ответа, то можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15 или в диспетчерскую администрации своего района: