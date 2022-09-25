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Жизнь

Отопление провели в половину многоквартирных домов в Барнауле

В Барнауле отопление подключили в 1690 многоквартирных домах. Об этом сообщает мэрия города.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

С начала отопительного сезона 22 сентября в Барнауле к теплу подключили 1690 многоквартирных домов. Всего же их в городе 2975.

Отопление провели почти во всех школах и учреждениях дополнительного образования (95,4%). Тепло стало во всех барнаульских детских садах (99%). А также в большинстве учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов (93,3%) и в больше половины больниц (65,5%).

Мэрия напоминает, если в вашем доме все еще не дали отопление, то следует обратиться в управляющую организацию.

Если там не дали ответа, то можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15 или в диспетчерскую администрации своего района:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25.
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