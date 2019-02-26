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Жизнь

В алтайском селе из-за медведя-шатуна уроки в школе начинаются в 11 часов

В окрестностях села Яйлю, которое стоит на берегу Телецкого озера, уже месяц бродит медведь-шатун. Из-за него в местной школе даже пришлось сдвинуть время начала уроков, пишет Sibnet.ru.

Медведь в Алтайском биосферном заповеднике.
Медведь в Алтайском биосферном заповеднике.
Предоставлено пресс-службой заповедника

Зверь проснулся в то время, когда на Алтае стояли сильные морозы. Он попал в объектив одной из фотоловушек, установленных учеными Алтайского биосферного заповедника. С тех пор медведь не может уснуть.

Еще в начале февраля стало известно, что шатуна отстреливать не будут, хотя его следы и были замечены в Яйлю.

В заповеднике не знают точно, отчего проснулся медведь. Возможно, он нагулял недостаточное количество жира и голод выгнал его из берлоги. Хотя, как считают ученые, судя по снимкам косолапого, он вполне упитан. Возможно, хищника пробудило что-то другое.

В самом поселке, где проживают около 200 человек, усилены меры безопасности, госинспекторы заповедника регулярно патрулируют территорию. В Яйлю есть начальная школа, которая теперь принимает ребят на учебу с 11 утра, чтобы дети шли в нее засветло.

Однако мишка держится в окрестных яблоневых садах и в село не спускается.

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