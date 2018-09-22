В селе Алтайского края несколько часов полыхал бензовоз

22 сентября в селе Логовом Каменского района загорелся бензовоз. Пожарные долго не могли сбить пламя, потому что оно вновь вспыхивало в цистернах из-за паров бензина. Огромные клубы черного дыма были видны издалека, даже на трассе возле села Гонохово, передают « Каменские известия ».

Огонь вспыхнул около 08:00 утра на территории мехтока фермерского хозяйства в селе Луговом. От загоревшегося бензовоза он распространился на емкости с отработанным топливом. Причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации автомобильной техники.

Александр Жарков,

начальник 8-го ОФПС:

В бензовозе произошла разгерметизация топливопровода. Легковоспламеняющаяся жидкость попала на коллектор двигателя. От двигателя огонь распространился на автомобиль, а далее на емкости с отработкой. Пострадавших в пожаре нет. Ущерб фермерскому хозяйству причинен минимальный, так как бензовоз был списанный, а отработанное топливо ценности не представляет.

Затушить полыхавшие цистерны удалось лишь специальной пеной.