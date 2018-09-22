В селе Алтайского края несколько часов полыхал бензовоз

Огонь вспыхнул около 08:00 утра на территории мехтока фермерского хозяйства в селе Луговом. От загоревшегося бензовоза он распространился на емкости с отработанным топливом. Причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации автомобильной техники.
Александр Жарков,
начальник 8-го ОФПС:
В бензовозе произошла разгерметизация топливопровода. Легковоспламеняющаяся жидкость попала на коллектор двигателя. От двигателя огонь распространился на автомобиль, а далее на емкости с отработкой. Пострадавших в пожаре нет. Ущерб фермерскому хозяйству причинен минимальный, так как бензовоз был списанный, а отработанное топливо ценности не представляет.
Затушить полыхавшие цистерны удалось лишь специальной пеной.