«Вы его уничтожили»: барнаульский Дворец спорта останется закрытым до октября

В Барнауле возобновился судебный процесс по поводу устранения нарушений пожарной безопасности во Дворце зрелищ и спорта. На заседании 21 сентября рассмотрели результаты пожарно-технической экспертизы. Эксперт не смог убедить суд в том, что Дворец может эксплуатироваться в нынешнем виде. Здание останется закрытым как минимум до 10 октября.

«Людям нечем платить , дворец разморозится»

Ответчики просили суд отменить меры по обеспечению иска — разрешить эксплуатировать здание. Юрист Алтайкрайсовпрофа сослалась на невозможность получения дохода, который необходим для оплаты коммунальных услуг: «На носу отопительный сезон, зданию нужно тепло. Если коммуникации будут разморожены, Дворец придет в упадок».

Представитель арендатора здания поддержал это ходатайство и заявил аналогичное. «Мы не можем работать, у нас люди сидят без зарплаты. Нам нечем им платить», — посетовал юрист Евгений Федоров.

Прокуратура и МЧС заявили, что это преждевременно. Суд согласился с их доводами и вызвал для дачи показаний эксперта, который подготовил заключение.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Экспертиза не устроила прокуратуру и МЧС

В августе во Дворце проводилась пожаро-техническая экспертиза. Специалист Алтайской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ Аркадий Леонтьев сделал вывод, что реконструкции в здании не было, поэтому можно руководствоваться СНиПами, действовавшими на момент его постройки. Претензии правоохранителей, по мнению Ленонтьева, оказывались несостоятельными.

Прокуратура и МЧС не согласились с данной экспертизой, сославшись на результаты совместной июльской проверки. По их мнению, эксперт неправильно применил нормы законодательства в своих выводах, а в экспертизе много противоречий.

Ответчики возражали против новой проверки. Представитель Алтайкрайсовпрофа — собственника здания — Марина Кондратюк заявила, что все доводы в их защиту эксперт подтвердил, а нарушения носят устранимый характер.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Путаница в СНиПах

Специалист Алтайской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ отвечал на вопросы суда и сторон в течение 2,5 часов. Ряд его заключений вызвал массу вопросов. Общение в зале заседания проходило на повышенных тонах.

Эксперт подтвердил, что часть нарушений во Дворце устранили: например, расчистили пути эвакуации, сигнализацию привели в рабочее состояние. Еще часть требований прокуратуры, по мнению специалиста, можно игнорировать в связи с тем, что на здание распространяются СНиП 1962 года. Но частично Дворец не соответствует даже этим старым правилам.

Так, площадь Дворца зрелищ и спорта составляет более 6 тыс. кв. метров. А степень его огнестойкости рассчитана на объект, который занимает не более 2 200 кв. метров. «Теми нормативами не было предусмотрено строительство таких зданий в принципе. Я не знаю, на каком основании выдали разрешение на эксплуатацию, но таких типовых зданий у нас в стране много, и они используются», — заявил эксперт Аркадий Леонтьев.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Потолок и кровля здания также не совсем соответствуют советским нормам, говорит эксперт. Однако по проекту нарушений нет, а замена части потолка наоборот несколько повысила его безопасность. Кроме того, манипуляции с потолком специалист отнес к ремонту здания, а не к реконструкции, как считает МЧС.

В итоге суд решил, что экспертное заключение недостаточно мотивировано. Специалиста обязали подготовить новое с мотивировкой по каждому пункту: какой норме должен соответствовать предмет исследования, в каком состоянии находится и угрожает ли это жизни людей.

Прокуратуре также сделали замечания по поводу того, что исковые требования недостаточно конкретизированы, из-за чего эксперт не смог сделать точные выводы. Ведомству рекомендовали уточнить иск после получения нового заключения.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Новая проверка и неизвестность

Суд обязал прокуратуру, МЧС, пожарную лабораторию и специалиста Минюста провести совместный осмотр здания 27 сентября. После этого все участники должны представить свои позиции суду. Доводы сторон вновь заслушают вечером 9 октября. «Возможно, с перерывом на утро. Тут и заночуем», — сказала судья.

Крайне расстроенный представитель арендатора здания пытался убедить суд разрешить открыть Дворец. «У нас очень сложная ситуация», — сказал Евгений Федоров. «Дело тоже сложное, требует детального исследования. Повторный осмотр необходим и возможен по закону», — отрезала судья.

После заседания ответчики и их «группа поддержки» дали волю эмоциям. Представители сетовали, что у них «дети теперь занимаются в два раза меньше». А у ХК «Алтай» на 5−6 октября уже запланированы домашние матчи.

Дворец зрелищ и спорта СС0

— Вы уничтожили дворец, — заявил юрист Евгений Федоров представителю МЧС. — У нас половина людей уволились, половина сидят без зарплаты. Хоккеисты ушли, мы не зарабатываем. А знаете сколько стоит содержание Дворца? 40 млн в год! 65 лет стояло здание, и ничего не происходило!

Представителя Алтайкрайсовпрофа Марину Кондратюк больше беспокоил предстоящий отопительный сезон и отсутствие средств на коммунальные услуги.

13 октября во Дворце запланирован концерт Ани Лорак. По словам директора по маркетингу гастрольного агентства «Лига-Арт» Игоря Лаптева, на данный момент распродано около 800 билетов. Продажа в сектора закрыта, можно купить только в партер. Эти ограничения необходимы для того, чтобы иметь возможность перенести концерт в ДК Моторщиков, где около 1000 мест.