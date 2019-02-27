В алтайском селе в режиме ЧС возвели водозаборную скважину

В селе Порошино Кытмановского района построили новую водозаборную скважину. До этого с 2015 года люди жили в режиме постоянных перебоев с водой. Сельчанам приходилось возить воду с соседних улиц и растапливать снег зимой. Чтобы решить их проблему, местным властям пришлось объявить режим ЧС.

В 2015 году порошинцы складывались на бурение новой скважины — собрали 250 тысяч рублей. Как рассказывали altapress.ru сельчане, деньги им обещали отдать, но так и не вернули. Еще часть денег добавили из фонда депутата Вадима Смагина. В целом на новую скважину ушло 340 тыс. рублей.

Однако работы по бурению сделали некачественно. Оказалось, что по договору скважина должна была иметь глубину 115 метров, а фактически ее пробурили только на 80 метров. После сдачи объекта снова начались перебои с водой.

С 2015 по 2018 годы людям приходилось складываться на новые насосы, которые постоянно сгорали. Сельская администрация чистила скважину своими силами, писала бурильщикам претензию. За 100 тыс. рублей ее снова прочистили, но она не проработала и недели. В итоге скважина полностью пришла в негодность.

На улице Савиново нет ни одной колонки, поэтому сельчане стали возить воду флягами с соседних улиц. Но этого было мало. «Для скотины пришлось выкопать неглубокий колодец у озера. Многие понаделали стоков с крыш, чтобы хотя бы в дождливую погоду быть с водой. Конечно, в пищу такую воду не употребляли, а вот в бане использовали. Зимой топили на печке снег», — пишет районная газета «Сельский вестник».

В итоге район нашел нового подрядчика. 8 октября в Порошино объявили режим ЧС, чтобы успеть пробурить новую скважину до зимы. Работы обошлись в 1 млн 444 тыс. рублей. Рядом с башней установили специальный павильон, в котором располагаются пожарный гидрант, счетчик на воду, переключатели, рассказал глава села Дмитрий Симиров.

Но в конце декабря 2018 года в 40-градусный ночной мороз вода в башне перемерзла. Проблему с обледенением властям удалось решить в короткие сроки. Часть льда отогрели, и вода в домах порошинцев появилась, хотя и бежит тонкой струйкой. Чтобы башня совсем оттаяла, нужно ждать плюсовой температуры на улице. А летом капитально утеплять объект.