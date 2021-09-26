В алтайском заказнике, где зимуют 30-килограммовые осетры, ожидают наплыв браконьеров

В Алтайском крае сотрудники Усть-Чумышского заказника готовятся к сезону браконьерства, который начнется в ближайшие дни, сообщают « Вести-Алтай ».

Осенью краснокнижная рыба — осетр, нельма, таймень, стерлядь — приплывает на зимовку в устье реке Чумыш.

Браконьеры за легкой добычей стремятся сюда со всей Сибири, нанося непоправимый урон рыбным запасам Оби. Говорят, в этих местах водится осетр, весом до 30 килограммов. Рыбу ловят сетями и даже глушат динамитом. Чтобы остановить беспредел, в акватории местной речки Чумыш проходят регулярные рейды. В это время здесь можно найти не только сотни запрещенных к лову рыбы сетей, но и самих рыбаков-нарушителей", — рассказали в телесюжете.

Браконьеров, желающих поймать осетра, не пугают крупные штрафы и даже лишиться свободы на срок до 7 лет.

На берегах можно встретить не только рыбаков-одиночек, но и организованные группировки.

«Ловят преимущественно краснокнижную рыбу, причем в промышленных объемах. Рыбу по серым схемам сдают в магазины и рестораны страны», — отметили в передаче.

Особый наплыв браконьеров в заказнике ожидают в ближайшие дни. Уже сейчас за один рейд по реке, где лов сетями запрещен, находят километры сетей.

Ранее в Сибири осудили чиновников Росрыболовства, которые на служебных лодках ловили стерлядь и осетров, чтобы продавать в рестораны.