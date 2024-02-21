В алтайском заповеднике впервые за последние десятилетия встретили краснокнижных оленей

Уточняется, что лесной подвид северного оленя внесен в Красную книгу РФ и Республики Алтай.
Юрий Николаевич Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, рассказал, что уже несколько десятилетий не отмечалось такого большого стада.
Зимой северные олени образуют крупные стада. В отличие от других копытных, зимуют они в высокогорьях, а питаются наземными лишайниками.
Так они легче переносят малоснежные зимы.
Ранее сообщалось, что очаровательных манулов показали в Новосибирском зоопарке.
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