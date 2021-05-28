В алтайской больнице не госпитализируют людей без прививки от коронавируса

Жители Советского района не могут лечь в стационар ЦРБ без прививки от коронавируса. Такое указание дал главврач учреждения, рассказывают местные жители.

У сына жительницы села Советское Татьяны Баталиной начались проблемы с позвоночником. После курс уколов, которые не помогли, он встал в очередь на госпитализацию в стационар.

Когда очередь подошла, врачи объяснили, что не могут положить его в больницу без прививки от коронавируса, рассказала женщина в беседе с «Банкфаксом».

Заведующая терапевтическим отделением Марина Казанцева якобы сослалась на распоряжение и.о. главврача Петра Белых.

«Он не единственный, от кого требовали наличие прививки. Мне еще на прошлой неделе люди об этом рассказывали, но я как-то не поверила, Думаю: ну такого быть просто не может! Но вот теперь сама столкнулась», — сказала Татьяна Баталина.

Ее сын все же сделал прививку, и 25 мая его положили в стационар.

В краевом минздраве сообщили, что с пациентов могут потребовать только результаты теста на COVID-19 и не более. Отсутствие прививки не может являться причиной для отказа в госпитализации пациента.

В ведомстве правда не исключили, что руководство Советской ЦРБ могло пойти на такие меры по собственной инициативе, чтобы обезопасить людей. Сотрудники министерства проверяют эту информацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.