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В алтайской ГИБДД напомнили, куда звонить, если попали в снежный плен

В ночь с 24 на 25 декабря в Алтайском крае резко ухудшится погода — нагрянут метели, гололедица и дороги заметет. В краевой ГИБДД напомнили, что нужно делать, чтобы избежать ЧП и куда звонить, если снежного плена избежать не удалось.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Без острой необходимости в непогоду покидать населенные пункты не стоит, рекомендуют в Госавтоинспекции. Если выехать необходимо, то на дороге нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, маневры совершать аккуратно.

Из-за снижения видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, поэтому скорость должна быть такой, чтобы успеть отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Это нужно помнить и пешеходам. Водители из-за тумана или клубов пара не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.

ГИБДД, метель.
ГИБДД, метель.
22.мвд.рф

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию, можно обращаться по телефонам:

  • 8 (3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»,
  • 8 (3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»,
  • 8 (3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края,
  • 8 (3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края,
  • 8 (3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Также сообщить о происшествии на дороге можно по единым номерам экстренных служб 112, 101, 102 и 103.

Как ранее писал altapress.ru, Алтайский край пока живет в условиях штормового предупреждения.

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