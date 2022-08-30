30 августа
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Жизнь

В алтайской Шишковке отремонтировали ещё один зал

В краевой библиотеке им. Шишкова отремонтировали ещё один зал, в котором выставляется иностранная литература и коллекция виниловых пластинок.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

Об окончании ремонта в Шишковке решили сообщить постом с музыкальным номером.

«Репетируем спектакль к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой (покажем 31 августа в 18.00) и осваиваем новое пространство: еще один зал Шишковки пережил большой ремонт и скоро примет читателей! Яркий и прекрасный, этот зал предложит вам винил, книги на иностранных языках, восхитительные альбомы по искусству и много новых опций и возможностей, о которых непременно будем рассказывать», — заинтриговали в библиотеке.

Напомним, в краевой библиотеке пока что были капитально отремонтированы два этажа — первый и третий, где располагается выставочный и центральные залы, фонд краеведения и общественных наук.

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