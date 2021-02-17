В алтайской тюрьме впервые в истории пройдет конкурс красоты «Мисс ИК»

В ИК-11 УФСИН России по Алтайскому краю начали готовиться к конкурсу красоты и талантов «Мисс ИК». Он проводится впервые в истории учреждения, рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди организаторов конкурса не только сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, но и специалисты барнаульского модельного агентства «Стиль».

Участие в конкурсе принимают семь «положительно характеризующихся осужденных женщин».

Директор «Стиля» Татьяна Баева уже побывала в колонии и познакомилась с конкурсантками. Им предстоит проявить себя в трех заданиях: «Визитная карточка» — короткая самопрезентация, «Творческий конкурс» и «Дефиле в вечерних нарядах».

В программе планируется выход в дизайнерской коллекции «Венецианский бал». Платья предоставит модельное агентство.

Кроме внешних данных и умения красиво двигаться жюри особо будет отмечать харизму, личностные качества претенденток, добавила Татьяна Баева. Подготовиться к этому девушкам помогут видеоуроки.

«Я провожу много конкурсов красоты, однако, опыт подготовки в декабре прошлого года подобного конкурса в колонии № 6 стал одним из самых запоминающихся для меня. Тронуло, как откровенно и проникновенно девочки рассказывали о себе и своей судьбе», — поделилась директор модельного агентства.

Финал конкурса «Мисс ИК-11» состоится в конце марта.

Ранее altapress.ru опубликовал фоторепортаж с конкурса «Миссис Барнаул-2020».