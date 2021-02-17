В алтайской тюрьме впервые в истории пройдет конкурс красоты «Мисс ИК»

Среди организаторов конкурса не только сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, но и специалисты барнаульского модельного агентства «Стиль».
Участие в конкурсе принимают семь «положительно характеризующихся осужденных женщин».
Директор «Стиля» Татьяна Баева уже побывала в колонии и познакомилась с конкурсантками. Им предстоит проявить себя в трех заданиях: «Визитная карточка» — короткая самопрезентация, «Творческий конкурс» и «Дефиле в вечерних нарядах».
В программе планируется выход в дизайнерской коллекции «Венецианский бал». Платья предоставит модельное агентство.
Кроме внешних данных и умения красиво двигаться жюри особо будет отмечать харизму, личностные качества претенденток, добавила Татьяна Баева. Подготовиться к этому девушкам помогут видеоуроки.
«Я провожу много конкурсов красоты, однако, опыт подготовки в декабре прошлого года подобного конкурса в колонии № 6 стал одним из самых запоминающихся для меня. Тронуло, как откровенно и проникновенно девочки рассказывали о себе и своей судьбе», — поделилась директор модельного агентства.
Финал конкурса «Мисс ИК-11» состоится в конце марта.
Ранее altapress.ru опубликовал фоторепортаж с конкурса «Миссис Барнаул-2020».