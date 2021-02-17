Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В алтайской тюрьме впервые в истории пройдет конкурс красоты «Мисс ИК»

В ИК-11 УФСИН России по Алтайскому краю начали готовиться к конкурсу красоты и талантов «Мисс ИК». Он проводится впервые в истории учреждения, рассказали в пресс-службе ведомства.

Конкурс красоты в ИК-11.
Конкурс красоты в ИК-11.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Среди организаторов конкурса не только сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, но и специалисты барнаульского модельного агентства «Стиль».

Участие в конкурсе принимают семь «положительно характеризующихся осужденных женщин».

Директор «Стиля» Татьяна Баева уже побывала в колонии и познакомилась с конкурсантками. Им предстоит проявить себя в трех заданиях: «Визитная карточка» — короткая самопрезентация, «Творческий конкурс» и «Дефиле в вечерних нарядах».

В программе планируется выход в дизайнерской коллекции «Венецианский бал». Платья предоставит модельное агентство.

Кроме внешних данных и умения красиво двигаться жюри особо будет отмечать харизму, личностные качества претенденток, добавила Татьяна Баева. Подготовиться к этому девушкам помогут видеоуроки.

«Я провожу много конкурсов красоты, однако, опыт подготовки в декабре прошлого года подобного конкурса в колонии № 6 стал одним из самых запоминающихся для меня. Тронуло, как откровенно и проникновенно девочки рассказывали о себе и своей судьбе», — поделилась директор модельного агентства.

Финал конкурса «Мисс ИК-11» состоится в конце марта.

Ранее altapress.ru опубликовал фоторепортаж с конкурса «Миссис Барнаул-2020».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость