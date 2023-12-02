2 декабря
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Жизнь

В "Алтайвагоне" произошел скандал

В Алтайском крае рабочему пробило череп отлетевшим камнем. Его частично парализовало.

Травма, костыли.
Травма, костыли.
CC0

Mash Siberia сообщает, что это произошло 25 ноября. В литейном цехе при работе отлетел кусок шлифовального круга и попал в голову 30-летнему сотруднику.

Как рассказали коллеги пострадавшего, фельдшер оказала первую помощь, мастер участка не уделил этому должного внимания и отправил мужчину домой.

Его жена ужаснулась видом мужа и они поехали в больницу, там пострадавший попал на операционный стол. Врачи констатировали черепно-мозговую травму и перелом височная кости. Как оказалось, на мозг все это время давила кость.

После проведенной операции, мужчина постепенно приходит в сознание, но двигается с трудом и не может говорить.

Руководство "Алтайвагона" заявило источнику, что неотложку они вызывали, но коллеги пострадавшего утверждают, что все планируют свалить на бытовую травму. Сотрудники отмечают, что случай такой травмы не первый и шлифовальные камни часто ломаются из-за плохого качества.

Правоохранители возбудили уголовное дело по происшествию, на это повлияла огласка инцидента. Прокуратура Алтайского края проверит как сотрудники соблюдают технику безопасности.

Ранее в Барнаульской кофейне произошел скандал.

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