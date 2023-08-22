22 августа
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Жизнь

В АлтГУ объяснили нехватку мест в общежитиях для местных студентов

На сегодняшний день АлтГУ имеет 5 общежитий которые могут уместить 2087 тыс. студентов. При приезжают более 2500 тыс. студентов, нуждающиеся в общежитии.

Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ.
Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ.
asu.ru

Жилой фонд общежитий АлтГУ распределяется только по выделенным квотам.

Напомним, что ранее студенты вуза жаловались, что их выгоняют из общежития из-за нехватки мест. Выселили уже более двух тыс. человек.

"В первую очередь жилье выделяется первокурсникам из числа участников СВО, детей участников СВО; детям-сиротам и детям, детям-инвалидам 1-й и 2-й группы; победителям и призерам олимпиад школьников; иностранным гражданам; первокурсникам с проходным баллом не менее 200" - отметили в telegram-канале университета.

Второкурсники на очной форме, которые сдали сессию на "хорошо" и "отлично" могут заселиться в общежитие после приоритетных категорий. А студенты у которых есть долги ждут свою последнюю очередь.

В АлтГУ подчеркнули, что на данный момент у них нет возможности разместить всех студентов. Университет принимает меры, чтобы обеспечить обучающихся жильем.

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