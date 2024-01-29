В АлтГУ пояснили ситуацию с "уменьшением" стипендии

Отмечается, что на самом деле стипендия не сократилась, а закончилась надбавка. Ее вуз начислял студентам к 50-летию университета. Продолжалось это с октября до декабря 2023 года.
При этом сумма надбавки была приличная. Например, почти тысяча рублей для тех, кто учился на «отлично». С 3460 до 4325 рублей.
С января 2024 года размер стипендии вернули на прежний уровень.
В вузе рассказали о возможности рассмотреть вопрос о повышении стипендий в октябре 2024.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.
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