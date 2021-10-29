В АлтГУ прошли учения: сапер обезвредил «гранату в коробке», студентов снимали с балконов

В учениях, прошедших в четверг 28 октября, приняли участие МВД, МЧС и Росгвардия — отработали взаимодействие с администрацией вуза, персоналом и студентами в случае террористической угрозы.

По легенде учений, на территории жилого комплекса обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, после чего из общежития эвакуировали студентов. Людей с балкона спасали сотрудники алтайского МЧС.

«По сигналу с тревожной кнопки, нажатой охранником общежития, прибыла группа задержания Росгвардии, которая обеспечивала охрану здания и территории», — рассказали в университете. Кинолог с собакой проверил реальность опасности взрывного устройства, которое обезвредил сапер-росгвардеец в спецкостюме. «Барнаульское МВД направило к общежитиям патруль для проверки информации, экипаж ДПС для организации дорожного движения, полицейских для оцепления места происшествия и следователей для осмотра», — отметили в вузе.

Начальник управления комплексной безопасности АлтГУ Георгий Львович Белозеров отметил, что все службы продемонстрировали профессионализм.

«Все службы, принимавшие сегодня участие в антитеррористических учениях, показали слаженную и эффективную работу, начиная с действий дежурного персонала общежития, и заканчивая работой экстренных служб. Все этапы учений с вводной по обнаружению взрывного устройства были отработаны в соответствии с установленными временными рамками. Таким образом, администрация жилого комплекса и в целом университета показала высокий уровень организации антитеррористических учений», — подвел он итог.

В «Универ-сити» АлтГУ прошли антитеррористические учения. asu.ru.

По словам Белозерова, в дальнейшем намечаются учения, на которых отработают другие легенды — по захвату заложников и телефонному звонку с угрозой террористического акта.

«Работа по обеспечению антитеррористической защищенности территории и объектов АлтГУ находится под постоянным контролем», — подытожил представитель университета.

Кстати, подобные мероприятия в АлтГУ проводят дважды в год — осенью и весной. На прошедших 28 октября учениях из «Универ-сити» эвакуировали более 600 человек.

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