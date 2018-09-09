В Антарктиде нашли мумии вымерших пингвинов

На побережье Восточной Антарктиды китайские ученые нашли сотни мумий пингвинов Адели. Исследователи считают, что птицы погибли 750 лет назад, пишет МИР24 со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

Под снегом и льдом в одних и тех же местах ученые нашли большое количество мумий. Это говорит о внезапной гибели здоровых особей. Зоологи полагают, что причиной массового вымирания птиц могло стать изменение климата: пингвины могли погибнуть от переохлаждения из-за большого количества летних осадков и таянья снега.

Ученые отмечают, что и сегодня над этими птицами нависла угроза вымирания. Глобальное потепление может лишить пингвинов постоянного ареала обитания.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что самая большая в мире колония королевских пингвинов сократилась на 88%. Есть версия, что это связано с «холерой птиц». Французский полярный институт готовит обширное исследование проблемы.