13 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В апреле организуют еженедельные субботники, чтобы очистить Барнаул от мусора

С 1 апреля в Барнауле стартует месяц санитарной очистки города, сообщили в мэрии.

Уборка мусора в Ленточном бору
Уборка мусора в Ленточном бору
Екатерина Скорых

С 1 по 30 апреля в Барнауле пройдет месячник весенней санитарной очистки и благоустройства.

В течение месяца в Барнауле будут очищать улицы, тротуары, дворы от грязи и мусора. В мэрии добавили, что планируют высадку молодых деревьев.

В апреле проведут уборку мусора с берегов рек и зеленых зон, наведут порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях. Акции пройдут во всех районах города.

Еженедельно будут организовывать «чистые четверги», первый из которых пройдет уже 6 апреля. Общегородской субботник запланировали на 28 апреля.

В наведении порядка в городе могут поучаствовать предприятия, организации, а также жители краевой столицы.

Ранее мы рассказали, какие инициативные проекты реализуют в пригороде Барнаула.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость