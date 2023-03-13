В апреле организуют еженедельные субботники, чтобы очистить Барнаул от мусора

С 1 апреля в Барнауле стартует месяц санитарной очистки города, сообщили в мэрии.

С 1 по 30 апреля в Барнауле пройдет месячник весенней санитарной очистки и благоустройства.

В течение месяца в Барнауле будут очищать улицы, тротуары, дворы от грязи и мусора. В мэрии добавили, что планируют высадку молодых деревьев.

В апреле проведут уборку мусора с берегов рек и зеленых зон, наведут порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях. Акции пройдут во всех районах города.

Еженедельно будут организовывать «чистые четверги», первый из которых пройдет уже 6 апреля. Общегородской субботник запланировали на 28 апреля.

В наведении порядка в городе могут поучаствовать предприятия, организации, а также жители краевой столицы.

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