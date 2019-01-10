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Жизнь
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В атмосфере сгорел российский военный спутник

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает ТАСС.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По данным NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. Спутник предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США, пишет bfm.ru. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники «Тундра», первый выведен на орбиту в 2015 году).

Ранее сообщалось, что в российской группировке гражданских спутников остался один аппарат, гарантийный срок работы которого уже истек. Два спутника сломались из-за «критических проблем», не отработав положенных пяти лет.

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