В атмосфере сгорел российский военный спутник

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает ТАСС .

Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По данным NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. Спутник предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США, пишет bfm.ru. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники «Тундра», первый выведен на орбиту в 2015 году).

Ранее сообщалось, что в российской группировке гражданских спутников остался один аппарат, гарантийный срок работы которого уже истек. Два спутника сломались из-за «критических проблем», не отработав положенных пяти лет.