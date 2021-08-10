В августе ковид на Алтае забрал в 1,7 раза больше жизней, чем в начале июля

В июле за первые десять дней — с 1 числа по 10-е — в Алтайском крае именно от ковида умерли 110 человек. В августе за этот же период — с 1 числа по 10-е — зарегистрировали 184 смерти. То есть, на 74 смерти больше, или в 1,67 раза по сравнению с началом июля (прирост — 67%).
На 10 августа всего в крае инфицированных — 64 849 (в том числе 4 434 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 50 235 пациентов, из них за прошедшие сутки — 191.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 882 человека.
«Кроме этого, 528 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 69 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 576 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ — 337. Резервных коек: 4686 — 2882 — 528 = 1276», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 235.
За весь период наблюдений скончались 4 185 человек: из них 19 — за прошедшие сутки (16 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 137 человек (по иным причинам — 1 048).
На коронавирус обследовали 1 835 393 жителя края. Прививается 526 678 человек: получили первую вакцину — 113 510, полностью вакцинированы — 412 653.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае преподавателей вузов могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, если они не вакцинированы без уважительных причин.
Новые случаи
Из 274 заболевших на 10 августа: Барнаул — 99, Бийск — 20, Заринск — 8, Новоалтайск и Первомайский район — по 7, Рубцовск, Змеиногорский, Калманский и Тальменский районы — по 6, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Зональный, Топчихинский и Троицкий районы — по 5, Алтайский, Ельцовский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский, Угловский и Усть-Калманский районы — по 4, Алейск, Алейский, Бийский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Романовский, Солонешенский и Третьяковский районы — по 3, Баевский, Завьяловский, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский и Шипуновский район — по 2, Кытмановский район — 1.