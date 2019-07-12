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Жизнь

В Барнаул доставили главную алтайскую святыню

11 июля в Барнаул доставили главную алтайскую святыню — Коробейниковскую Казанскую икону Божией Матери, сообщает сайт Алтайской епархии. В столице края она будет находиться два дня.

Крестный ход Барнаул - Коробейниково 2019
Крестный ход Барнаул - Коробейниково 2019
Ксения Столярова

12 июля — день основных торжеств по случаю 25-летия Барнаульской епархии. От площади Свободы с иконой пройдет крестный ход до Свято-Димитриевского храма.

Затем святыню увезут обратно в Коробейниково.

Что известно об иконе?

Коробейниковская Казанская икона Божией Матери — единственный в Сибири чудотворный образ, находилась в Богородице-Казанском храме села Коробейникова с начала XX века. Пресвятая Богородица в пурпурном одеянии и благословляющий Богомладенец были изображены на золотом фоне в мозаичном обрамлении.

До 29 июня 1994 года икона хранилась в Покровском кафедральном соборе Барнаула. Затем ее вернули в восстановленный Казанский храм.

Ранее altapress.ru показывал, как прошел крестный ход в 2019 году.

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