В Барнаул доставили главную алтайскую святыню

12 июля — день основных торжеств по случаю 25-летия Барнаульской епархии. От площади Свободы с иконой пройдет крестный ход до Свято-Димитриевского храма.
Затем святыню увезут обратно в Коробейниково.
Что известно об иконе?
Коробейниковская Казанская икона Божией Матери — единственный в Сибири чудотворный образ, находилась в Богородице-Казанском храме села Коробейникова с начала XX века. Пресвятая Богородица в пурпурном одеянии и благословляющий Богомладенец были изображены на золотом фоне в мозаичном обрамлении.
До 29 июня 1994 года икона хранилась в Покровском кафедральном соборе Барнаула. Затем ее вернули в восстановленный Казанский храм.
Ранее altapress.ru показывал, как прошел крестный ход в 2019 году.