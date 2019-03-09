В Барнаул приедет поезд с трофейным вооружением и вербовкой на службу по контракту

15 марта в Барнаул приедет поезд с трофейной техникой и вооружением, изъятой у группировок незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Сирии. Это будет очередной город, который посетит состав в рамках акции Минобороны РФ «Сирийский перелом» . На станции скорее всего развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

На сайте Минобороны, а также в СМИ уже выкладывают фото- и видеоотчеты с мероприятия. Выставку посещают тысячи военнослужащих, участников военно-патриотических клубов, а также гражданские.

В Сальске Ростовской области на мероприятии 6 марта зарегистрировано около 7 тыс. человек. Им показали пролет вертолетов, уникальные образцы военной техники, экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, химическое оружие, а также концертную программу творческих коллективов воинских частей ЮВО.

Одновременно с выставкой работал пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Все желающие могли пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о местах будущей службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Что известно об акции

Акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны России по решению Президента РФ Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. километров и посетит 60 городов России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

Состав финиширует 27 апреля в День независимости Сирии в подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».