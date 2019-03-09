Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнаул приедет поезд с трофейным вооружением и вербовкой на службу по контракту

15 марта в Барнаул приедет поезд с трофейной техникой и вооружением, изъятой у группировок незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Сирии. Это будет очередной город, который посетит состав в рамках акции Минобороны РФ «Сирийский перелом». На станции скорее всего развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Состав акции "Сирийский перелом".
Состав акции "Сирийский перелом".
news.syriantrain.mil.ru

На сайте Минобороны, а также в СМИ уже выкладывают фото- и видеоотчеты с мероприятия. Выставку посещают тысячи военнослужащих, участников военно-патриотических клубов, а также гражданские.

В Сальске Ростовской области на мероприятии 6 марта зарегистрировано около 7 тыс. человек. Им показали пролет вертолетов, уникальные образцы военной техники, экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, химическое оружие, а также концертную программу творческих коллективов воинских частей ЮВО.

Одновременно с выставкой работал пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Все желающие могли пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о местах будущей службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Что известно об акции

На Алтае за три месяца сменились почти все главные силовики
Политика

Акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны России по решению Президента РФ Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. километров и посетит 60 городов России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

Состав финиширует 27 апреля в День независимости Сирии в подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость