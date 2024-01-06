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Жизнь

В Барнаул привезли самую известную чудотворную икону

В Барнаул привезли самую известную чудотворную икону Государя Николая ll. Об этом стало известно altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Отмечается, что за 40 дней пути Государь-Император Николай ll посетил Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Тарбагатай, Читу, Тыгду, Возжаевку, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

Чудотворный образ Царя Николая встречали Духовенство, Казачество, жители многих сибирских и дальневосточных городов, поселков и деревень.

Икона останется в Барнауле с 6 по 8 января в Храме Иоанна Богослова.

Ранее стало известно, как появилась чудотворная икона, и о чем ей можно молиться.

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