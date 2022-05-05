5 мая
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Жизнь

В Барнауле автобус № 119 поехал по новому маршруту

В Барнауле автобусный маршрут № 119 изменил схему движения с 4 мая, сообщает мэрия города.

Автобус №119.
Автобус №119.
fotobus.msk.ru

Напомним, автобусный маршрут решили продлить до войсковой части 84686 в пригородном поселке Конюхи.

Командование части обратилось к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой организовать транспортное обслуживание для проезда военнослужащих и гражданского персонала.

По поручению главы города Вячеслава Франка этот вопрос проработали.

«С 4 мая маршрут № 119 (ул.Солнечная Поляна — садоводство „Степное -2“) изменил схему движения. Теперь маршрут осуществляет заезд к войсковой части 84686, находящейся в поселке Конюхи Центрального района», — рассказали в мэрии.

Рейсы выполняются в утреннее, обеденное и вечернее время, но только в будние дни.

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