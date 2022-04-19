Автобус до войсковой части пустили в Барнауле по поручению губернатора

В Барнауле автобусный маршрут № 119 продлили до войсковой части 84686 в пригородном поселке Конюхи, сообщает мэрия.

Об этом губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросило командование войсковой части, когда глава региона в День космонавтики приезжал в 314-ый отдельный радиотехнический центр.

Томенко поручил разобраться с транспортным обслуживание мэру Барнаула Вячеславу Франку, тот озадачил этим профильный комитет.

«В результате было принято решение об изменении трассы следования садоводческого автобусного маршрута № 119 (ул.Солнечная Поляна — садоводство „Степное — 2“) с заездом в войсковую часть в утреннее, обеденное и вечернее время», — сообщили в администрации города.

Автобусы по измененному маршруту начнут ходить со 2 мая.