Автобус до войсковой части пустили в Барнауле по поручению губернатора

Об этом губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросило командование войсковой части, когда глава региона в День космонавтики приезжал в 314-ый отдельный радиотехнический центр.
Томенко поручил разобраться с транспортным обслуживание мэру Барнаула Вячеславу Франку, тот озадачил этим профильный комитет.
«В результате было принято решение об изменении трассы следования садоводческого автобусного маршрута № 119 (ул.Солнечная Поляна — садоводство „Степное — 2“) с заездом в войсковую часть в утреннее, обеденное и вечернее время», — сообщили в администрации города.
Автобусы по измененному маршруту начнут ходить со 2 мая.