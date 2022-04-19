19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Автобус до войсковой части пустили в Барнауле по поручению губернатора

В Барнауле автобусный маршрут № 119 продлили до войсковой части 84686 в пригородном поселке Конюхи, сообщает мэрия.

314-ый отдельный радиотехнический центр в Конюхах.
314-ый отдельный радиотехнический центр в Конюхах.
пресс-служба губернатора Алтайского края

Об этом губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросило командование войсковой части, когда глава региона в День космонавтики приезжал в 314-ый отдельный радиотехнический центр.

Томенко поручил разобраться с транспортным обслуживание мэру Барнаула Вячеславу Франку, тот озадачил этим профильный комитет.

«В результате было принято решение об изменении трассы следования садоводческого автобусного маршрута № 119 (ул.Солнечная Поляна — садоводство „Степное — 2“) с заездом в войсковую часть в утреннее, обеденное и вечернее время», — сообщили в администрации города.

Автобусы по измененному маршруту начнут ходить со 2 мая.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость