В Барнауле автобусы ходят по спецрасписанию

В четверг и пятницу транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%.
Далее — с 3 по 8 января — перевозки будут осуществляться согласно действующему расписанию выходного дня.
2 и 3 января общественный транспорт в Барнауле работает по специальному расписанию, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В четверг и пятницу транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%.
Далее — с 3 по 8 января — перевозки будут осуществляться согласно действующему расписанию выходного дня.
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