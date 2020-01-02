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Жизнь

В Барнауле автобусы ходят по спецрасписанию

2 и 3 января общественный транспорт в Барнауле работает по специальному расписанию, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Автобус №125 в Барнауле
Автобус №125 в Барнауле
Fotobus.msk.ru/

В четверг и пятницу транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%.

Далее — с 3 по 8 января — перевозки будут осуществляться согласно действующему расписанию выходного дня.

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