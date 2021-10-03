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Жизнь

В Барнауле банк получил пакет с напечатанными на принтере рублями

В Алтайском крае обнаружили фальшивые 5000 рублей в инкассаторском пакете, доставленном из магазина, сообщает региональное МВД.

Фальшивая купюра.
Фальшивая купюра.
22.mvd.ru

В Барнауле заведующая одного из банков сообщила в полицию о том, что при пересчете денег обнаружили поддельную купюру «5000 рублей».

«Банкнота попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете с выручкой из продовольственного магазина», — рассказали в МВД.

Полицейские изъяли сомнительную купюру без необходимых степеней защиты. Экспертиза показала, что деньги напечатали на струйном принтере.

Возбудили уголовное дело по факту «изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег». Выясняют, кто принес в магазин фальшивку.

В ведомстве предупредили, что поддельные банкноты, если они попали вам в руки, необходимо нести в полицию, а не пытаться использовать такие деньги.

Ранее в Бийске подростка осудили за фальшивые 5000 рублей, которые ему принесла мама.

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